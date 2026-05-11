Komesarka Kos: U EU ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana Imam vrlo jasnu poruku. U EU ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet za EU, rekla je Marta Kos

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos izjavila je da u EU ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana, javlja Anadolu.

Kos je, u izjavi datoj prije početka sastanka Vijeća za vanjske poslove EU sa zemljama Zapadnog Balkana, rekla da će danas razgovarati o ključnim geopolitičkim temama, počevši od Zapadnog Balkana.

"Imam vrlo jasnu poruku. U Evropskoj uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju. A ako naši kandidati ostvare rezultate, onda i mi moramo ostvariti rezultate i ostvarujemo ih", rekla je.

Kos je podsjetila da su nakon 17 godina prvi put osnovali radnu grupu za ugovor o pristupanju za novu zemlju, odnosno Crnu Goru.



"Najnoviji Eurobarometar pokazao je da su građani Crne Gore zaista veoma za članstvo u EU", rekla je.

Govoreći o planu rasta, Kos je naglasila da implementacija po ovom pitanju dobro napreduje.

"Sljedećeg dana ćemo distribuirati blizu 200 miliona eura Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. I donosimo opipljive rezultate kada je u pitanju postepena integracija. Kao što znate, prošle sedmice, Srbija se pridružila Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u SEPA-i", rekla je Kos.

Plan rasta za Zapadni Balkan, vrijedan šest milijardi eura za period 2024–2027, ima za cilj ubrzanje reformi, jačanje regionalne saradnje i približavanje zemalja regiona jedinstvenom tržištu EU, uz finansijsku podršku koja zavisi od konkretnih rezultata.

