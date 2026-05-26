Kina pozvala na hitan povratak dijalogu nakon novih američkih napada na Iran Peking traži poštivanje prekida vatre i nastavak pregovora, uz upozorenje protiv eskalacije tenzija na Bliskom istoku

Kina je u utorak pozvala sve strane da se vrate dijalogu i poštuju obaveze prekida vatre nakon izvještaja o novim američkim vojnim napadima na Iran, javlja Anadolu.

Na pitanje o tvrdnji američke vojske da je izvela nove napade na iranske raketne baze i brodove koji se navodno pripremaju za postavljanje mina, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla je da Kina vjeruje da sporove treba rješavati mirnim putem, a ne eskalacijom, prema državnom "Global Timesu".

"Kina poziva relevantne strane da poštuju svoje obaveze prekida vatre, pridržavaju se rješavanja sporova mirnim putem, nastave dijalog i pregovore kako bi se postiglo rješenje koje zadovoljava legitimne zabrinutosti svih strana i rade na brzom obnavljanju mira u regiji Zaljeva i širem Bliskom istoku", rekla je novinarima u Pekingu.

Pozvala je SAD i Iran da riješe svoje razlike mirnim putem i vrate se stabilnosti na Bliskom istoku.

Mao je rekla da Kina održava blisku komunikaciju s relevantnim stranama, uključujući Iran, od izbijanja borbi i da radi na tome da pomogne u okončanju sukoba i vraćanju mira.

"Nastavit ćemo slijediti duh punog prijedloga predsjednika Xi Jinpinga i igrati pozitivnu ulogu u ponovnom uspostavljanju mira i spokoja na Bliskom istoku", rekla je.

Mao je ponovila dugogodišnji stav Kine u korist političkog rješenja nuklearnog spora, naglašavajući važnost očuvanja globalnog režima neširenja nuklearnog oružja i regionalne sigurnosti.

SAD je u ponedjeljak objavio da su izveli niz "samoodbrambenih" napada na jugu Irana ciljajući lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine.