Kina lansirala novi satelit za testiranje komunikacijske tehnologije

Islam Uddin
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Kina je u utorak uspješno lansirala novi satelit za testiranje komunikacijske tehnologije, prema državnim medijima, javlja Anadolu.
Satelit je podignut u orbitu u 10.10 sati po pekinškom vremenu (4.10 po srednjeevropskom vremenu) modificiranom raketom nosačem Long March-7 s lansirne lokacije Wenchang u južnoj otočnoj provinciji Hainan, objavio je Xinhua News.
Kineske vlasti su saopćile da je satelit uspješno ušao u planiranu orbitu.
Svemirska letjelica će se koristiti za satelitske komunikacije, emitiranje i televizijske usluge te prenos podataka.
Lansiranje je 653. misija koju je izvela serija raketa nosača Long March.