Lansiranje je 653. misija koju je izvela serija raketa nosača Long March

Kina lansirala novi satelit za testiranje komunikacijske tehnologije Lansiranje je 653. misija koju je izvela serija raketa nosača Long March

Kina je u utorak uspješno lansirala novi satelit za testiranje komunikacijske tehnologije, prema državnim medijima, javlja Anadolu.

Satelit je podignut u orbitu u 10.10 sati po pekinškom vremenu (4.10 po srednjeevropskom vremenu) modificiranom raketom nosačem Long March-7 s lansirne lokacije Wenchang u južnoj otočnoj provinciji Hainan, objavio je Xinhua News.

Kineske vlasti su saopćile da je satelit uspješno ušao u planiranu orbitu.

Svemirska letjelica će se koristiti za satelitske komunikacije, emitiranje i televizijske usluge te prenos podataka.

Lansiranje je 653. misija koju je izvela serija raketa nosača Long March.