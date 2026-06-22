Kina pozvala SAD i Iran da rade u istom smjeru za pozitivne rezultate Peking podržava ulogu Pakistana i Katara u posredovanju radi trajnog okončanja američkog rata protiv Irana

Kina je u ponedjeljak pozvala Sjedinjene Američke Države i Iran da rade u istom smjeru kako bi postigli pozitivne rezultate, nakon što su se vodeći pregovarači dvije strane sastali u Švicarskoj.

"Peking se nada da će SAD i Iran zadržati pozitivan zamah u pregovorima i raditi u istom smjeru za pozitivne rezultate", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u kineskoj prijestonici.

Saopćenje Pekinga uslijedilo je nakon što su Pakistan i Katar rano u ponedjeljak objavili značajan napredak u tekućim diplomatskim naporima između SAD-a i Irana nakon završetka prve runde razgovora na visokom nivou na Samitu Lake Lucerne u Švicarskoj.

"Samit Lake Lucerne održan je u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi. Ostvaren je ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore", navodi se u zajedničkom saopćenju dvojice posrednika.

Guo je rekao da Kina "podržava Pakistan, Katar i sve relevantne strane u njihovim posredničkim naporima".

Američka i iranska delegacija, predvođene glavnim pregovaračima, američkim potpredsjednikom JD Vanceom i predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Baqerom Qalibafom, održale su dugo očekivane direktne razgovore u Burgenstocku o načinima provedbe Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, potpisanog 17. juna.

Nakon razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pohvalio je ulogu Pakistana i Katara te rekao da su pregovori sa SAD-om donijeli značajan napredak ka okončanju rata u Libanu i ublažavanju pritiska na iransku ekonomiju.

"Neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo je veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. Izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda je izuzet od ograničenja, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a pokrenut je veliki plan obnove i razvoja Irana", rekao je Araghchi putem društvene mreže X.