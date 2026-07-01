Kina pozvala SAD i Iran da ubrzaju pregovore usred razgovora u Dohi

Riyaz Khaliq Khaliq
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Kina je u srijedu pozvala SAD i Iran da ubrzaju pregovore o sveobuhvatnom rješenju sukoba, javlja Anadolu.
U razgovoru s novinarima u kineskoj prijestolnici, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je da je Peking "oduvijek vjerovao da jednostrane sankcije Iranu treba ukinuti što prije".
"Nadamo se da će SAD i Iran zajednički provesti (Islamabadski) Memorandum o razumijevanju koji je već potpisan i pokrenuti pregovore kako bi promovirali sveobuhvatno rješenje što prije", rekao je Guo.
Izjava je uslijedila dok je Katar u utorak i srijedu bio domaćin američkih i iranskih delegacija na odvojenim razgovorima.
Izaslanici Bijele kuće otputovali su u Dohu nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak objavio da je Iran zatražio sastanak u glavnom gradu Katara.
Iran je negirao da su zakazani bilo kakvi direktni razgovori s Washingtonom, rekavši da se konsultacije s posrednicima nastavljaju.