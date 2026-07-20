– Međunarodno pravo smatra Gazu dijelom okupirane palestinske teritorije i navodi da izraelska naselja na okupiranoj zemlji nemaju pravnu valjanost te da krše međunarodno pravo i rezolucije UN-a

Izraelska ministrica poziva na naseljavanje Gaze: "To je dio Izraela" – Međunarodno pravo smatra Gazu dijelom okupirane palestinske teritorije i navodi da izraelska naselja na okupiranoj zemlji nemaju pravnu valjanost te da krše međunarodno pravo i rezolucije UN-a

Izraelska ministrica za doseljenička pitanja Orit Strock pozvala je u ponedjeljak na ponovnu izgradnju naselja u Pojasu Gaze, tvrdeći da je ta enklava „dio Zemlje Izrael“, pığzhin Anadolu.

„Jevreji bi trebali živjeti u Pojasu Gaze. Zahtjev za ponovnom izgradnjom jevrejskih naselja je ispravan zahtjev“, rekla je Strock u izjavi koju je prenio izraelski javni servis KAN.

„Gaza je dio Izraela ne samo prema Tori i Halahi, već i prema međunarodnom pravu“, ustvrdila je.

Međunarodno pravo smatra Gazu dijelom okupirane palestinske teritorije i navodi da izraelska naselja na okupiranoj zemlji nemaju pravnu valjanost te da krše međunarodno pravo i rezolucije UN-a.

Primjedbe Strock uslijedile su dan nakon što su se ministri izraelske vlade pridružili hiljadama doseljenika u maršu kroz zatvorenu vojnu zonu prema granici s Gazom, kako bi izrazili podršku ilegalnoj izgradnji naselja u enklavi.

Izraelski informativni portal The Times of Israel objavio je da je marš organizovan povodom obilježavanja 21. godišnjice izraelske evakuacije kompleksa naselja Gush Katif u Pojasu Gaze.

U avgustu 2005. godine, Izrael je evakuisao četiri ilegalna naselja na sjeveru Zapadne obale i kompleks Gush Katif na jugu Gaze u sklopu svog plana jednostranog razgraničenja pod tadašnjim premijerom Arielom Sharonom.

Medij navodi da su ekstremistički ministri i političari učestvovali u maršu, uključujući ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, ministra finansija Bezalela Smotricha i članove stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua.

Prema navodima organizatora iz doseljeničke grupe Nachala, događaju je prisustvovalo 28 ministara i zastupnika vladajuće koalicije.

U nedjelju navečer, Ben-Gvir je objavio videozapis na svom X nalogu pod naslovom „Naša Gaza“.

„Da su prije tri godine rekli da ćemo kontrolisati 70 posto Pojasa Gaze, niko ne bi vjerovao. Zato danas kažem da će jevrejskih naselja biti širom cijele Gaze i podsticat ćemo migracije“, rekao je on.

To se dogodilo usred sve učestalijih poziva lidera izraelske krajnje desnice za ponovnim uspostavljanjem ilegalnih naselja u Gazi, gdje je Izrael u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine ubio više od 73.000 ljudi i povrijedio više od 173.000 drugih.