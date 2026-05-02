Kina naložila nepoštivanje američkih sankcija za pet firmi Peking navodi neprimjerene eksteritorijalne mjere, kaže da zabrana stupa na snagu odmah radi zaštite nacionalnih interesa i subjekata

Kinesko Ministarstvo trgovine (MOFCOM) izdalo je u subotu naredbu o zabrani kojom se nalaže strankama da ne priznaju ili ne poštuju američke sankcije protiv pet kineskih firmi, pozivajući se na svoj mehanizam revizije.

Ministarstvo je saopštilo da naredba, koja stupa na snagu odmah, ima za cilj zaštitu nacionalnog suvereniteta, sigurnosti i razvojnih interesa, a istovremeno štiti legitimna prava kineskih subjekata i građana.

SAD su uvele sankcije zbog navodne umiješanosti u iranske naftne transakcije, stavljajući pet firmi, uključujući Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co i Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co, na svoju listu, zamrzavajući imovinu i zabranjujući transakcije.

Ministarstvo je saopštilo da je ovaj potez, zasnovan na kineskim zakonima o nacionalnoj sigurnosti i sankcijama protiv stranih zemalja, kao i Pravilima o blokiranju iz 2021. godine, uslijedio nakon revizije koja je utvrdila da su američke mjere bile neprimjerena eksteritorijalna primjena.

Ovaj potez označava prvi put da je Ministarstvo trgovine primijenilo svoj zakon.

Ministarstvo finansija SAD-a je u aprilu sankcionisalo kinesku kompaniju Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co zbog navodne kupovine iranske nafte vrijedne milijarde dolara, dok je Trumpova administracija prethodno ciljala ostale četiri rafinerije u okviru napora da se ograniče prihodi Teherana od nafte.