Izraelski ministar Saar priznao nesuglasice s Trumpom o Iranu

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je da postoje razlike sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u vezi s Iranom, ali je naglasio da dvije zemlje ostaju strateški usklađene, uz poruku da Izrael neće poduzeti aneksiju dijelova Zapadne obale bez koordinacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Anadolu.

Govoreći tokom zatvorenog sastanka s članovima grupe "Američki prijatelji Likuda" u utorak navečer, Saar je rekao da, suprotno Trumpovim izjavama, iranski režim nije nastavio obogaćivanje urana od američko-izraelskog rata u junu 2025. godine, objavio je "Yedioth Ahronoth", pozivajući se na snimak sastanka.

Izrael i SAD su 13. juna pokrenuli 12-dnevni rat protiv Irana, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije i ubijajući vojne vođe i nuklearne naučnike, što je rezultiralo stotinama smrtnih slučajeva.

Saar je tvrdio da Izrael nije tražio novi rat, već je djelovao zbog onoga što je opisao kao iranske planove da svoj nuklearni program premjesti duboko pod zemlju, gdje bi bio zaštićen od zračnih napada.

"Prije rata, vidjeli smo da namjeravaju premjestiti program duboko pod zemlju, gdje bi bio zaštićen od američkih ili izraelskih zračnih snaga, tako da nismo imali bolje opcije", rekao je.

Ova tvrdnja je u suprotnosti s izvještajima izraelskih i američkih medija koji sugeriraju da je Izrael aktivno vršio pritisak na Trumpovu administraciju da izvrši direktne vojne napade na Iran.

Izrael i SAD optužuju Iran da nastoji razviti nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da je njegov program u mirnodopske svrhe, uključujući proizvodnju električne energije.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, prije nego što su Washington i Teheran 8. aprila objavili privremeno primirje koje je kasnije produženo pakistanskim posredovanjem.

Saar je tvrdio da svrgavanje iranskog rukovodstva nije bio zvanični cilj rata, već uklanjanje onoga što je nazvao "egzistencijalnim prijetnjama" što je duže moguće.

"Izrael je nastojao stvoriti uslove koji bi mogli dovesti do promjene režima" u Iranu, rekao je, naglašavajući da postizanje ovoga "ne zavisi samo od Izraela", bez navođenja detalja.

Šef Mossada David Barnea rekao je 14. aprila da misija vezana za Iran neće biti završena dok se režim ne zamijeni, tvrdeći da su izraelske obavještajne operacije unutar Irana proizvele precizne informacije.

"Iran je 75 puta veći od Izraela. Nismo imali plan da ga napadnemo ili osvojimo", tvrdio je Saar.

"Na kraju je u rukama iranskog naroda."

Dodao je da će Izrael djelovati ako se pojavi jasna prilika da se pogura ka promjeni režima u Iranu.

Izraelski ministar je tvrdio da Iran "nije spreman da napravi značajne ustupke" u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Prema "Yedioth Ahronothu", Saar je potvrdio da postoje neslaganja s Trumpom po tom pitanju, ali je naglasio da "u širem smislu, stvari vidimo oči u oči".

- Aneksija Zapadne obale -

Saar je rekao da Izrael trenutno neće poduzeti korake za aneksiju dijelova okupirane Zapadne obale jer bi to bilo u suprotnosti s Trumpovim stavom.

"Za provedbu suvereniteta, morat ćemo to učiniti samo u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.

Palestinski zvaničnici upozorili su da ubrzana aktivnost naseljavanja odražava širi napor da se nametne de facto aneksija na Zapadnoj obali i potkopaju izgledi za rješenje dvije države.

Saar je obnovio izraelsko protivljenje uspostavljanju palestinske države, rekavši da će Izrael nastaviti izgradnju naselja na Zapadnoj obali.

Od stupanja na dužnost u decembru 2022. godine, vlada premijera Benjamina Netanyahua ubrzala je ilegalnu aktivnost naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, koji Ujedinjene nacije smatraju okupiranom palestinskom teritorijom.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi u stotinama naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, i vrše svakodnevne napade na Palestince, prema palestinskim izvorima.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine, izraelske snage i okupatori su intenzivirali napade širom Zapadne obale, ubivši više od 1.100 Palestinaca i ranivši oko 12.000, usred upozorenja na potencijalni izraelski potez ka aneksiji teritorije.

U značajnom mišljenju iz jula 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.