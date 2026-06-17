Peking poručio da je duboko ožalošćen humanitarnom katastrofom izazvanom sukobom s Iranom i njegovim posljedicama na Bliskom istoku

Kina najavila humanitarnu pomoć Iranu i Libanu Peking poručio da je duboko ožalošćen humanitarnom katastrofom izazvanom sukobom s Iranom i njegovim posljedicama na Bliskom istoku

Kina je u srijedu saopćila da će pružiti humanitarnu pomoć Iranu i Libanu, dok se Sjedinjene Američke Države i Iran pripremaju za potpisivanje mirovnog sporazuma kojim bi kasnije ove sedmice bio okončan rat.

"Kina je duboko ožalošćena humanitarnom katastrofom izazvanom sukobom s Iranom i njegovim prelijevanjem na druge dijelove regije", izjavio je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian na konferenciji za novinare u Pekingu.

"Uzimajući u obzir stvarnu situaciju u relevantnim zemljama, Kina je odlučila pružiti humanitarnu pomoć Iranu i Libanu kako bi dodatno pomogla tamošnjem stanovništvu u oporavku i obnovi, kao i u poboljšanju ekonomskih i životnih uslova", rekao je Lin.

Ovo je drugi put od početka rata protiv Irana, koji su pokrenuli SAD i Izrael 28. februara, da Peking šalje pomoć Teheranu. Kina je prethodno isporučila humanitarnu pomoć Iranu u martu.

Odluka o slanju pomoći dolazi nakon što su SAD i Iran postigli preliminarni mirovni sporazum uz posredovanje Pakistana, dok je ceremonija njegovog potpisivanja planirana za petak u Švicarskoj.

"Kao dobar prijatelj zemalja Bliskog istoka, Kina će nastaviti pružati podršku, ulagati dodatne napore u mirovne pregovore i igrati pozitivnu ulogu u što skorijem uspostavljanju mira i stabilnosti u regiji", kazao je Lin.

Sporazum također predviđa prekid izraelskih napada u Libanu, gdje je od početka rata poginulo gotovo 3.800 ljudi.