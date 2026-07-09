Recep Tayyip Erdogan kaže da je samit ojačao odvraćanje NATO-a, unaprijedio odbrambenu saradnju i istakao stratešku ulogu Turske

Erdogan: NATO samit u Ankari potvrdio centralnu ulogu Turske u savezu i globalnoj sigurnosti Recep Tayyip Erdogan kaže da je samit ojačao odvraćanje NATO-a, unaprijedio odbrambenu saradnju i istakao stratešku ulogu Turske

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da je NATO samit u Ankari potvrdio centralnu ulogu Turske u savezu i globalnoj sigurnosti, ističući ključne odluke o jačanju odvraćanja, proširenju odbrambene saradnje i učvršćivanju transatlantskog jedinstva.

Nakon dvodnevnog samita, Erdogan je naveo da je skup održan u trenutku kada se globalna sigurnosna arhitektura mijenja pod utjecajem rivalstva velikih sila, hibridnih prijetnji, regionalnih sukoba i novih tehnologija.

„Samit je još jednom pokazao centralnu ulogu naše zemlje u globalnoj sigurnosnoj arhitekturi, njen diplomatski kapacitet i odgovornost kao saveznika“, napisao je Erdogan na društvenoj mreži X.

Dodao je da vizija „NATO 3.0“ ima za cilj jačanje odbrambenih kapaciteta Evrope i bolju pripremljenost saveza za nove sigurnosne izazove, naglašavajući da Turska ostaje „jedan od najjačih aktera NATO-a“ zahvaljujući vojnim sposobnostima, strateškom položaju, diplomatskom iskustvu i razvijenoj odbrambenoj industriji.

- Odbrambena saradnja i transformacija NATO-a

Erdogan je kazao da je samit otvoren Forumom odbrambene industrije, na kojem su saveznici razgovarali o zajedničkoj proizvodnji, jačanju lanaca snabdijevanja, koordinaciji u odbrambenim tehnologijama i proširenju saradnje među članicama.

Lideri su, prema njegovim riječima, potvrdili odlučnost da ojačaju odvraćanje i odbrambene kapacitete NATO-a, učvrste transatlantske veze i grade budućnost saveza na temelju „jače Evrope i jačeg NATO-a“.

Deklaracija samita u Ankari ponovo potvrđuje nepokolebljivu posvećenost članu 5 Washingtonskog sporazuma i principu kolektivne odbrane.

Također su prioriteti uklanjanje prepreka u trgovini odbrambenom opremom među saveznicima, više od 50 milijardi dolara novih ugovora o nabavci, vojna pomoć i obuka za Ukrajinu te proširenje kapaciteta odbrambene industrije.

Dodatni prioriteti uključuju jačanje kapaciteta NATO-a u oblastima vještačke inteligencije, kibernetičke sigurnosti, svemira, integrisane protivzračne i raketne odbrane, bespilotnih sistema i preciznih udara velikog dometa.

„Kao Turska, nastavit ćemo davati snažan doprinos ovom procesu našim iskustvom, vojnim kapacitetima i rastućom odbrambenom industrijom“, rekao je Erdogan.

- Bilateralni sastanci na marginama

Erdogan je naveo da je održao niz bilateralnih sastanaka, uključujući s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, kao i brojnim evropskim i regionalnim liderima.

Razgovori su obuhvatili bilateralne odnose, odnose Turske s EU, saradnju u odbrambenoj industriji, trgovinu, energiju, sigurnost, rat u Ukrajini, odnose Iran–SAD, situaciju u Gazi, Libiji i Siriji te regionalnu stabilnost.

Tokom samita, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su Sporazum o sigurnosnom i odbrambenom partnerstvu, dok su pokrenuti pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini s Kanadom.

Erdogan je izrazio uvjerenje da će sastanak s Trumpom donijeti konkretne rezultate, posebno u oblasti borbenih aviona i programa F-35.

- Odbrambene obaveze Turske

Turska je potvrdila opredjeljenje da do 2030. poveća izdvajanja za odbranu na 3,5 posto BDP-a, dok izdaci za sigurnost i otpornost već iznose 1,5 posto budžeta.

Erdogan je najavio dodatnih 24 milijarde dolara za jačanje zračne i raketne odbrane kroz projekt „Čelična kupola“.

Naglasio je da Turska ostaje posvećena očuvanju diplomatskih kanala za mir u ratu Rusije i Ukrajine, kao i podršci diplomatiji i stabilnosti u odnosima između Irana i SAD-a.

- Samit uspješno završen

Erdogan je rekao da je 36. NATO samit uspješno završen, uz zahvalnost učesnicima, organizatorima i građanima Ankare.

Samit je okupio lidere 32 zemlje članice NATO-a, gotovo 100 ministara, visoke diplomate i predstavnike međunarodnih organizacija.

Mjere sigurnosti, transporta i koordinacije pažljivo su planirane kako bi se osigurala sigurnost učesnika i normalno funkcionisanje grada.

- Medijsko praćenje i zahvalnice

Predsjednička nacionalna biblioteka služila je kao međunarodni medijski centar s kapacitetom za 1.800 ljudi, 40 montažnih soba i brojne lokacije za prijenose uživo.

Više od 2.500 novinara pratilo je samit, dok je javni emiter TRT koordinirao globalne prijenose.

Erdogan je istakao da je samit dao značajan doprinos međunarodnoj promociji Ankare i zahvalio svim učesnicima i službama koje su doprinijele njegovoj organizaciji.