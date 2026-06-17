Radi se o ukupni 22. seriji kineskih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti

Kina lansirala grupu internet satelita u svemir Radi se o ukupni 22. seriji kineskih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti

Kina je u srijedu lansirala raketu Long March 12 koja je u svemir poslala grupu internet satelita.

Raketa je poletjela iz komercijalnog svemirskog lansirnog centra u južnoj ostrvskoj provinciji Hainanu, objavila je agencija Xinhua.

Lansiranje je izvršeno u jutarnjim satima po pekinškom vremenu, a teret je uspješno postavljen u unaprijed određenu orbitu.

Ovo lansiranje predstavlja 22. grupu satelita u niskoj Zemljinoj orbiti u okviru kineskih napora da izgradi globalnu satelitsku internet mrežu, s ciljem proširenja širokopojasnog pristupa i konkuriranja komercijalnim satelitskim konstelacijama.