QatarEnergy će svesti operacije u Ras Laffanu na minimum, smanjiti pristajanja brodova nakon napada na LNG tanker, prema Bloombergu

Katar pauzirao obnovu proizvodnje LNG-a nakon napada na tanker u blizini Hormuza QatarEnergy će svesti operacije u Ras Laffanu na minimum, smanjiti pristajanja brodova nakon napada na LNG tanker, prema Bloombergu

Katar je odgodio obnovu punog kapaciteta najvećeg svjetskog LNG postrojenja nakon napada na tanker kod Hormuškog moreuza, objavio je Bloomberg u četvrtak, javlja Anadolu.

Zvaničnici QatarEnergyja održali su niz sastanaka nakon napada u utorak, a izvršni direktor Saad Al-Kaabi odlučio je zaustaviti planove za povećanje proizvodnje u kompleksu Ras Laffan, navodi se u izvještaju, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Operacije u postrojenju bit će svedene na minimalne nivoe iz sigurnosnih razloga, dok će se broj brodova koji će pristati u postrojenje u narednim danima smanjiti.

Odluka označava jednu od najznačajnijih posljedica obnovljenih tenzija oko Hormuza u energetskom sektoru, nakon napada na nekoliko brodova u blizini strateškog plovnog puta i američkih napada na Iran dva uzastopna dana.

Hormuški moreuz je ključna ruta za globalne isporuke energije, uključujući izvoz LNG-a iz Katara, jednog od najvećih svjetskih dobavljača goriva.

Kašnjenje u obnavljanju proizvodnje u Ras Laffanu moglo bi dodatno zategnuti globalno tržište plina jer Evropa i Azija traže zalihe prije zimske sezone.

Azijske spot cijene LNG-a su više od 80 posto iznad predratnog nivoa, dok su evropske referentne cijene plina porasle u četvrtak iznad 50 eura (57,1 dolara) po megavat-satu prvi put otkako su SAD i Iran prošlog mjeseca postigli privremeni mirovni sporazum.

Katar se pripremao za oživljavanje većine svoje proizvodnje LNG-a u roku od dva mjeseca nakon sporazuma, držeći neke proizvodne linije smanjenim kapacitetom kako bi se omogućilo brže povećanje proizvodnje kada se tranzitni uslovi poboljšaju.

Međutim, ti napori su sada privremeno pauzirani dok Katar čeka da se tenzije smire.

Postrojenje Ras Laffan je uglavnom bilo zatvoreno od početka marta nakon iranskog napada dronom, dok je oko 17 posto kapaciteta postrojenja oštećeno u odvojenom raketnom napadu nekoliko sedmica kasnije. U izvještaju se navodi da se očekuje da će popravke oštećenog dijela trajati najmanje tri godine.

Prošle sedmice, QatarEnergy je produžio obavještenja o višoj sili na isporuke LNG-a nekim azijskim kupcima do augusta, što je dodalo neizvjesnost oko vremena ponovnog pokretanja.

Posljednji poremećaj dogodio se nakon što je Katar saopćio da je Iran u utorak napao njegov LNG tanker Al Rekayyat. Brod je onesposobljen, a posada ga je ubrzo nakon toga napustila.

Napadnuta su i dva druga broda, dok je pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz naglo usporen u četvrtak usred obnovljene eskalacije.