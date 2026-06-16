Jak zemljotres pogodio sjeverozapad Kine

Jak zemljotres pogodio je sjeverozapad Kine u utorak.

Potres jačine 6,3 stepena po Richteru pogodio je prefekturu Haixi u provinciji Qinghai, saopćio je Centar za zemljotrese Kine, javlja agencija Xinhua.

Američki geološki zavod (USGS) saopćio je da se zemljotres dogodio na dubini od deset kilometara i da je lociran blizu Dunhuanga u susjednoj provinciji Gansu, koja graniči s Qinghaiem.

U trenutku objave nije bilo neposrednih izvještaja o šteti ili žrtvama.