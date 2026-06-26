Blizu 3.000 osoba je povrijeđeno dok se spasilačke akcije nastavljaju nakon što su zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili sjever Venecuele

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 589 Blizu 3.000 osoba je povrijeđeno dok se spasilačke akcije nastavljaju nakon što su zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili sjever Venecuele

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2.980, izjavila je u petak vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez.

"Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama. Na tome neumorno radimo", rekla je.

Rodriguez je kazala da je savezna država La Guaira najteže pogođeno područje te navela da su sigurnosne snage raspoređene kako bi ubrzale spasilačke akcije i osigurale distribuciju hrane i vode.

Američki geološki institut (USGS) saopćio je da su dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila Venecuelu u srijedu, u razmaku od samo 39 sekundi.

Prema podacima USGS-a, zemljotres jačine 7,5 stepeni dogodio se jugoistočno od grada Yumare u saveznoj državi Yaracuy, dok je zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio područje kod San Felipea, također u saveznoj državi Yaracuy.

Akcije potrage i spašavanja nastavljaju se širom zemlje, dok vlasti strahuju da bi broj poginulih i povrijeđenih mogao dodatno porasti.