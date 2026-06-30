Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 1.943 Povrijeđena 10.571 osoba, rekao je Jorge Rodriguez

Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1.943, saopćio je u utorak predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.

U obraćanju na državnoj televiziji Rodriguez je rekao da je ukupno povrijeđena 10.571 osoba.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su ovu južnoameričku zemlju 24. juna.

Istraživači američke svemirske agencije NASA naveli su u izvještaju da je vjerovatno oštećeno ili uništeno približno 58.870 objekata u ova dva zemljotresa.