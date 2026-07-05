Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 2.954

Berk Kutay Gökmen
05. juli 2026.•Ažuriranje: 05. juli 2026.
Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili sjever Venecuele porastao je na 2.954, dok su 16.592 osobe povrijeđene, saopćilo je u subotu Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje.
Prema podacima Ministarstva, nakon zemljotresa do sada je spašeno 6.462 ljudi.
U zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih se 190 potpuno urušilo.
U saopćenju se navodi da je na područje pogođeno zemljotresom upućen 3.281 međunarodni spasilac, dok su vlasti u Caracasu angažovale 29.567 pripadnika različitih službi za pružanje pomoći.
Dodaje se da spasilački timovi i dalje djeluju u najteže pogođenim područjima kako bi osigurali sigurnost građana i pružili podršku kontinuiranim naporima na oporavku i obnovi.
Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), 24. juna su Venecuelu pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, u razmaku od svega 39 sekundi.
Ministarstvo je saopćilo da su do sada zabilježena ukupno 942 naknadna potresa.