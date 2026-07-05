Više od 16.500 osoba je povrijeđeno, dok je na pogođenom području angažovano više od 3.200 međunarodnih spasilaca

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 2.954 Više od 16.500 osoba je povrijeđeno, dok je na pogođenom području angažovano više od 3.200 međunarodnih spasilaca

Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili sjever Venecuele porastao je na 2.954, dok su 16.592 osobe povrijeđene, saopćilo je u subotu Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje.

Prema podacima Ministarstva, nakon zemljotresa do sada je spašeno 6.462 ljudi.

U zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih se 190 potpuno urušilo.

U saopćenju se navodi da je na područje pogođeno zemljotresom upućen 3.281 međunarodni spasilac, dok su vlasti u Caracasu angažovale 29.567 pripadnika različitih službi za pružanje pomoći.

Dodaje se da spasilački timovi i dalje djeluju u najteže pogođenim područjima kako bi osigurali sigurnost građana i pružili podršku kontinuiranim naporima na oporavku i obnovi.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), 24. juna su Venecuelu pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, u razmaku od svega 39 sekundi.

Ministarstvo je saopćilo da su do sada zabilježena ukupno 942 naknadna potresa.