Više od 16.700 osoba je povrijeđeno, a hiljade su i dalje raseljene nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili zemlju 24. juna, saopćio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao na 3.889 Više od 16.700 osoba je povrijeđeno, a hiljade su i dalje raseljene nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili zemlju 24. juna, saopćio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 3.889, dok je 16.740 osoba povrijeđeno, a hiljade ljudi i dalje su raseljene, saopćio je u četvrtak predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.

U zvaničnom izvještaju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Rodriguez je naveo da je pomoć nakon katastrofe pružena za 86.794 porodice.

Kazao je da su spašene 6.462 osobe ispod ruševina, dok je oštećeno 856 objekata, a 190 ih je potpuno srušeno.

Dodao je da su vlasti distribuirale 9.603 metričke tone hrane i više od 12,1 milion litara vode, dok je medicinsku pomoć dobilo 28.836 pacijenata.

Prema njegovim riječima, u akcije pomoći uključeno je 30.076 pripadnika službi i 29.344 volontera, uz podršku 3.931 međunarodnog spasioca.

Za raseljeno stanovništvo uspostavljeno je ukupno 89 privremenih kampova, dok su vlasti od prvih zemljotresa registrovale 1.142 naknadna podrhtavanja tla.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su ovu južnoameričku zemlju 24. juna, u razmaku od svega 39 sekundi.

Zemljotresi su izazvali velika razaranja, što je pokrenulo opsežan nacionalni i međunarodni humanitarni odgovor.