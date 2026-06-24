Penzionisanje je uslijedilo tokom otpuštanja koja traju 18 mjeseci

Izvještaji: Američki general za Evropu odlazi u penziju usred čistke vojnog vrha Penzionisanje je uslijedilo tokom otpuštanja koja traju 18 mjeseci

Američki general Chris Donahue, general s četiri zvijezde i komandant američke vojske za Evropu i Afriku, odlazi u prijevremenu penziju u sklopu sveobuhvatne reforme vojnog rukovodstva, prema medijskim izvještajima kasno u utorak, javlja Anadolu.

Donahue, visoko odlikovani veteran specijalnih snaga, stekao je globalno priznanje kao posljednji američki pripadnik vojske koji je napustio Afganistan tokom povlačenja 2021. godine, objavio je "Financial Times".

Nagli odlazak poklapa se s planom Pentagona da snizi status evropske komande sa četiri na tri zvjezdice, prema ABC News.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth, glasni kritičar povlačenja iz Afganistana 2021. godine, prethodno je naredio istragu o okolnostima povlačenja.

Donahueovo penzionisanje dolazi nakon niza smjena visokih vojnih zvaničnika u posljednjih 18 mjeseci, među kojima su bivši predsjedavajući Združenog komiteta načelnika generalštabova general CQ Brown i načelnik Generalštaba kopnene vojske general Randy George.

Trenutna restrukturacija rezultirala je i smjenom drugih visokorangiranih zvaničnika poput načelnice pomorskih operacija admiralke Lise Franchetti i direktora Nacionalne sigurnosne agencije generala Timothyja Haugha.

Očekuje se da će general-pukovnik Kevin Admiral, komandant III oklopnog korpusa vojske, preuzeti tu ulogu u julu, objavio je ABC News.

Pentagon još nije dao zvaničnu izjavu.