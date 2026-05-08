Izraelski napad usmrtio bolničara na jugu Libana

Dvije osobe, uključujući bolničara, ubijene su u petak u novim izraelskim zračnim napadima na jug Libana, prema navodima Nacionalne novinske agencije.

Val smrtonosnih napada nastavljen je uprkos primirju postignutom između Libana i Izraela.

U napadu drona izraelske vojske ubijeni su bolničar Hafez Yahya i jedan stanovnik na cesti koja povezuje Kfar Shubu i Kfar Hamamu u distriktu Hasbaya.

Uprkos primirju objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu.

Od 2. marta izraelski napadi na Liban usmrtili su najmanje 2.727 ljudi, ranili 8.438 i raselili više od 1,6 miliona osoba, odnosno oko petine stanovništva, prema posljednjim zvaničnim podacima.

Izrael okupira područja na jugu Libana, uključujući neka koja drži decenijama, kao i druga zauzeta tokom rata 2023–2024, te je tokom aktuelnog sukoba napredovao oko 10 kilometara unutar južne granice Libana.