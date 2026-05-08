Rani rezultati lokalnih izbora u Engleskoj pokazuju da vodi Reform UK Reform UK trenutno ima 352 mandata, slijede Laburistička stranka s 245 i Liberalne demokrate s 237 mandata, prema BBC Newsu

Rani rezultati lokalnih izbora u petak pokazali su da je Reform UK Nigela Faragea u vodstvu širom Engleske, a slijedi ga Laburistička partija, prema izvještaju BBC News.

Kako prvi rezultati pristižu, Reform UK trenutno ima 352 mandata, dok Laburistička stranka ima 245, a Liberalni demokrati 237 mandata.

U međuvremenu, Konzervativna partija ima 217 mandata, dok Zelei imaju 48, a nezavisni kandidati 20 mandata.

Oko 5.000 mjesta u 136 lokalnih vijeća širom Engleske je na raspolaganju, dok se održava i šest izbora za gradonačelnike u Watfordu i pet londonskih općina: Croydon, Hackney, Lewisham, Newham i Tower Hamlets.

Većina lokalnih vijeća tek je počela brojati glasove, dok se rezultati svih brojanja očekuju do subote.

Dok su birači izašli na parlamentarne izbore u Škotskoj i Velsu, brojanje glasova još nije počelo.

Škotski birači glasali su o tome ko će upravljati regijom u ključnim oblastima, jer je svih 129 članova škotskog parlamenta ponovo birano.

Parlament, poznat kao Holyrood, ima 73 zastupnika iz izbornih jedinica i 56 regionalnih zastupnika.

Birači u Velsu su, s druge strane, birali novu velšku vladu i članove Senedda u najvećoj promjeni parlamenta otkako su ovlasti počele biti prenošene na Vels 1999. godine.