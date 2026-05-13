Novi izraelski udari na Liban: Ubijeno osam ljudi, dvoje djece Izraelski zračni napadi pogodili su priobalna područja Barja, Jiyeh i Saadiyat duž autoputa koji povezuje Bejrut sa Sidonom i južnim Libanom, saopštilo je Ministarstvo zdravstva

Osmero ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno je u srijedu u izraelskim zračnim napadima čija su meta bila područja južno od Bejruta, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva, prenosi Anadolu.

U saopštenju Ministarstva se navodi da su tri izraelska zračna napada ciljala priobalna područja Barja, Jiyeh i Saadiyat duž autoputa koji povezuje Bejrut sa Sidonom i južnim Libanom.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2.840 ljudi, povrijeđeno preko 8.690, a raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema podacima libanskih zvaničnika.

Izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim napadima u Libanu i razmjenom vatre s libanskom grupom Hezbollah uprkos prekidu vatre koji je najavljen 17. aprila i produžen do 17. maja.