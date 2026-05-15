Njegove izjave dolaze u vrijeme kada Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima prekida vatre u Gazi i neprestano krši primirje u Libanu

Skandalozne najave Ben-Gvira: Izrael planira naselja u Libanu i protjerivanje Palestinaca Njegove izjave dolaze u vrijeme kada Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima prekida vatre u Gazi i neprestano krši primirje u Libanu

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izjavio je u četvrtak da vlada planira uspostaviti ilegalna naselja u Libanu i raseliti Palestince iz Pojasa Gaze i s okupirane Zapadne obale, javlja Anadolu.

Ove izjave uslijedile su tokom Ben-Gvirovog učešća na događaju u Jerusalemu kojim se prema hebrejskom kalendaru obilježava godišnjica izraelske okupacije Istočnog Jerusalema, izvijestio je izraelski Kanal 7.

„Imamo još planova za podsticanje migracije iz Gaze, podsticanje migracije iz Judeje i Samarije (Zapadne obale) i naseljavanje u Libanu, i nećemo se plašiti da eliminišemo svakoga ko ustane da nas ubije“, rekao je Ben-Gvir.

Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima prekida vatre u Gazi, koji je na snazi od oktobra 2025. godine, gdje je ubijeno najmanje 857 ljudi, a 2.486 povrijeđeno. Izrael također nastavlja kršiti primirje u Libanu, koje traje do 17. maja, ubivši 2.896 i povrijedivši 8.824 osobe od 2. marta.

Ben-Gvir se također pohvalio oštrim restrikcijama koje je nametnuo palestinskim pritvorenicima u izraelskim zatvorima, nakon što se osvrnuo na zakone koje je promovisao u martu, a koji dozvoljavaju smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike.

Izraelski zatvori „postali su pravi zatvori“, rekao je on. „Nema džema ni čokolade, nema akademskih studija, nema depozita, nema televizije ni radija. Ostavljen im je samo minimum.“

Izraelski Kneset je 30. marta, sa 62 glasa 'za', 48 'protiv' i jednim uzdržanim, odobrio zakon koji dozvoljava pogubljenje palestinskih zatvorenika, uz slavlje među desničarskim strankama.

Nakon glasanja, Komitet UN-a za eliminaciju rasne diskriminacije pozvao je Izrael da „odmah“ ukine ovaj zakon.

Zakon ovlašćuje izricanje smrtnih kazni vješanjem za palestinske zatvorenike za koje Izrael tvrdi da su izvršili ili planirali napade u kojima su poginuli Izraelci.

Zakon također dozvoljava sudovima da izreknu smrtnu kaznu bez zahtjeva tužilaštva i bez potrebe za jednoglasnom odlukom sudija, dozvoljavajući odobrenje prostom većinom.

Više od 9.600 palestinskih zatvorenika, uključujući djecu i žene, trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima, gdje se suočavaju s mučenjem, izgladnjivanjem i medicinskim nemarom koji su doveli do smrti desetina njih, navode palestinske i izraelske grupe za ljudska prava.