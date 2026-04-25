Iran saopćio da nema plana za sastanak iranskih i američkih delegacija u Islamabadu Iranske primjedbe će biti prenesene Pakistanu, kazao je glasnogovornik Esmaeil Baqaei

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je u subotu da je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi stigao u pakistansku prijestolnicu Islamabad, ali da nije planiran nikakav direktni kontakt sa SAD-om.

Esmaeil Baqaei je rekao da će se Araghchi sastati s visokim pakistanskim zvaničnicima.

Razgovori dolaze u trenutku kada Pakistan nastavlja posredničke napore s ciljem smanjenja tenzija između Irana i SAD-a.

Baqaei je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u napisao da će se razgovori održati u skladu s njihovim tekućim posredovanjem i dobrim uslugama kako bi se okončao "američki nametnuti rat agresije" i obnovila stabilnost u regiji.

"Nije planiran nikakav sastanak između Irana i SAD-a. Iranske primjedbe će biti prenesene Pakistanu", dodao je on.

Odvojeno, iranska agencija Fars saopštila je da je posjeta ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija Pakistanu dio bilateralnih konsultacija s Islamabadom i da je nezavisna od bilo kakvih razgovora povezanih sa SAD-om.

Ranije je Araghchi stigao u Islamabad za ono što zvaničnici kažu da bi moglo otvoriti put za drugu rundu razgovora između Irana i SAD-a.

Bijela kuća je, sa svoje strane, saopštila da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner u subotu putovati u Pakistan kako bi održali razgovore s iranskim predstavnicima.