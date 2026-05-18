Iranski predsjednik zagovara pregovore sa SAD-om usred problema s izvozom nafte Pezeshkian poručio da Iran ne može vječno ratovati, dok zemlja trpi ekonomski pritisak

Predsjednik Irana Masoud Pezeshkian u ponedjeljak je branio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da se Iran suočava s ozbiljnim ekonomskim pritiscima i da ne može ostati u trajnoj konfrontaciji.

"Blokirali su rutu, a ni mi ne izvozimo naftu", rekao je Pezeshkian tokom sastanka, prema navodima iranske agencije ISNA.

"Ne možemo lako izvoziti naftu", dodao je.

Predsjednik je također odgovorio na kritike protivnika pregovora.

"Skandiraju da ne trebamo pregovarati. Ako ne pregovaramo, šta onda da radimo? Da se borimo zauvijek", dodao je.

Pezeshkian je rekao da će Iran nastaviti pregovore s dostojanstvom, istovremeno braneći prava iranskog naroda.

Priznao je i šire ekonomske poteškoće, navodeći da je naplata poreza otežana te da mnoge firme imaju probleme.

"Ne možemo reći da nemamo problema", rekao je, dodajući da su i dijelovi iranske infrastrukture za gas, struju i industriju oštećeni tokom sukoba.