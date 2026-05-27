Aerodrom, koji je napadnut tokom nedavnog rata, „sada su za rad osposobili iranski stručnjaci“, saopštio je iranski regulator civilnog vazduhoplovstva

Iran najavio ponovno otvaranje aerodroma u Tabrizu Aerodrom, koji je napadnut tokom nedavnog rata, „sada su za rad osposobili iranski stručnjaci“, saopštio je iranski regulator civilnog vazduhoplovstva

Međunarodni aerodrom Tabriz u sjeverozapadnom Iranu trebao bi ponovo biti otvoren u srijedu, najavio je portparol Civilne avijacijske organizacije ove zemlje, prenosi Anadolu.

„Aerodrom Tabriz, koji je napadnut tokom nedavnog rata, sada su za rad osposobili iranski stručnjaci i ponovo će biti otvoren u srijedu“, citirao je zvaničnika iranski javni servis IRIB.

Ovaj aerodrom će se pridružiti drugim terminalima koji su nastavili s radom nakon poremećaja uzrokovanih ratom sa SAD-om i Izraelom.

Ranije ove sedmice, iranska poluslužbena novinska agencija Fars, također citirajući ovu organizaciju, izvijestila je da je broj ponovo otvorenih aerodroma dostigao 20.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio udarima čija su meta bili Izrael, kao i američki saveznici u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, a američki predsjednik Donald Trump ga je kasnije produžio na neodređeno vrijeme.