Stotine porodica bježe prema sjeveru nakon novih zračnih napada na jugu Libana, saopćila UN-ova agencija za izbjeglice

UN: Izraelski napadi pokrenuli novi val raseljavanja u Libanu uprkos prekidu vatre Stotine porodica bježe prema sjeveru nakon novih zračnih napada na jugu Libana, saopćila UN-ova agencija za izbjeglice

Novi izraelski zračni napadi na jugu Libana tokom vikenda pokrenuli su novi val raseljavanja uprkos dogovorima o prekidu vatre, saopćila je u utorak UN-ova agencija za izbjeglice.

"Uprkos proglašenim dogovorima o prekidu vatre, novi izraelski zračni napadi na jugu Libana tokom vikenda pokrenuli su novi val raseljavanja, pri čemu su stotine porodica pobjegle prema sjeveru u potrazi za sigurnošću", rekao je glasnogovornik UNHCR-a Babar Baloch na brifingu UN-a u Ženevi.

Baloch je rekao da najnovije raseljavanje dodatno produbljuje već dugotrajnu krizu i povećava neizvjesnost za zajednice koje pokušavaju da se vrate svojim domovima.

Prema podacima UNHCR-a, oko 860.000 ljudi vratilo se u područja iz kojih su raseljeni, dok je oko 360.000 i dalje raseljeno, uključujući najmanje 22.000 osoba koje borave u kolektivnim skloništima.

Iako se većina ljudi raseljenih zbog višemjesečnih zračnih napada i nesigurnosti vratila u svoja područja, Baloch je upozorio da mnogi zatiču oštećene domove, široko rasprostranjeno razaranje i ograničen pristup osnovnim uslugama.

Istaknuo je da su kriza raseljavanja i humanitarna kriza u Libanu "daleko od kraja".

"Sigurnosna situacija u Libanu i dalje je krhka, a humanitarne potrebe stotina hiljada ljudi i dalje su ogromne", rekao je Baloch.

Dodao je da, uprkos smanjenju intenziteta neprijateljstava, zračni napadi, vojne aktivnosti, ograničenja kretanja i eksplozivni ostaci rata i dalje predstavljaju rizik, posebno na jugu Libana i u regiji Bekaa.

Više od milion ljudi bilo je interno raseljeno na vrhuncu sukoba, a mnoge porodice i dalje se ne mogu vratiti zbog nesigurnosti, ruševina i velikih oštećenja domova i infrastrukture.

Prema UNHCR-u, šteta na vodnoj infrastrukturi u dijelovima južnog Libana također je pogodila više od 700.000 ljudi.

Baloch je upozorio da se humanitarne organizacije suočavaju s ozbiljnim nedostatkom sredstava dok nastoje pomoći raseljenim osobama i povratnicima.

Revidirani međuresorni apel za hitnu pomoć Libanu vrijedan oko 549,4 miliona eura finansiran je u iznosu od 48 posto, dok je operacija UNHCR-a u Libanu dobila samo 24 posto od oko 405,3 miliona eura potrebnih za 2026. godinu.

Bez kontinuirane humanitarne pomoći i podrške oporavku, pogođene zajednice nastavit će se suočavati s poteškoćama u obnovi domova, ponovnom uspostavljanju izvora prihoda i ostvarivanju održivog povratka, upozorila je agencija.



Izrael je 2. marta pokrenuo intenzivne zračne napade na Liban, gađajući i okupirajući nekoliko područja na jugu zemlje.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima od 2. marta poginulo je 4.346 ljudi, a 12.301 osoba je povrijeđena.

Prekid vatre između Libana i Izraela stupio je na snagu 17. aprila, a potom je nekoliko puta produžavan.

Izraelska vojska, međutim, nastavila je napade na jug Libana uprkos prekidu vatre.