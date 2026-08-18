Ministarstvo odbrane objavilo je da je broj premašio prethodni rekord od 1.478 presretanja dronova

Rusija tvrdi da je oborila rekordnih 1.671 ukrajinski dron za 24 sata Ministarstvo odbrane objavilo je da je broj premašio prethodni rekord od 1.478 presretanja dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je u utorak da su sistemi protivzračne odbrane oborili 1.671 ukrajinski dron u protekla 24 sata, što predstavlja rekordan broj presretanja, javlja Anadolu.

Moskva je objavila da je prethodni rekord postavljen u nedjelju, kada je tvrdila da je presrela 1.478 dronova.

"Sistemi protivzračne odbrane oborili su 1.671 bespilotnu letjelicu sa fiksnim krilima", saopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je tvrdilo da su ruske snage zauzele naselja Krasnopodilje i Orikhuvatka u regionu Donjecka i udarile na logističke centre, gorivo, energiju i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske snage.

Navodi se da su napadi bili usmjereni na objekte za montažu dronova, skladišta za dronove i njihove komponente, kao i na privremene lokacije ukrajinskih trupa i stranog osoblja na 148 lokacija.

Ministarstvo je objavilo da su ruske udarne bespilotne letjelice pogodile rezervoare goriva u luci Odesa u ponedjeljak uveče, tvrdeći da je gorivo namijenjeno ukrajinskim snagama.

Ukrajinske vlasti nisu odmah prokomentarisale ruske tvrdnje, a nezavisna provjera tvrdnji je teška zbog rata koji je u toku.