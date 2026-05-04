Iran ispalio upozoravajuće hice na američke razarače u blizini Hormuškog moreuza Svaki pokušaj ulaska u moreuz smatrat će se kršenjem primirja, objavila je iranska vojska

Iranska mornarica upozorila je američke razarače koji operiraju u blizini Hormuškog moreuza i ispalila upozoravajuće hice nakon što su plovila ignorisala početna upozorenja, objavio je iranski državni medij IRIB, pozivajući se na saopćenje ureda za odnose s javnošću iranske vojske, javlja Anadolu.

Prema saopćenju, američki ratni brodovi otkriveni su u Omanskom moru nakon što su navodno isključili svoje radarske sisteme prije približavanja strateškom plovnom putu.

Iranske snage izdale su radio upozorenja, rekavši da će se svaki pokušaj ulaska u Hormuški moreuz smatrati kršenjem primirja.

Nakon onoga što je opisano kao nepoštivanje, iranske pomorske jedinice ispalile su upozoravajuće hice u blizini plovila koristeći krstareće rakete, rakete i borbene dronove, navodi se.

U saopćenju se dodaje da Iran smatra SAD odgovornim za sve posljedice koje proizlaze iz onoga što je opisano kao "provokativne akcije".

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila je u ponedjeljak da razarači američke mornarice s navođenim raketama operiraju u Zaljevu nakon što su prošli kroz Hormuški moreuz u okviru "Projekta sloboda".

CENTCOM je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, naveo da američke snage pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva tim plovnim putem.

Dodano je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno prošla kroz Hormuški moreuz i da sigurno nastavljaju svoje putovanje.