Galatasaray potvrdio šampionsku titulu pobjedom od 4:2 nad Antalyasporom, ostvarivši četiri boda prednosti nad najbližim rivalom Fenerbahceom, kolo prije kraja sezone

Galatasaray osigurao 26. naslov fudbalskog prvaka Turske Galatasaray potvrdio šampionsku titulu pobjedom od 4:2 nad Antalyasporom, ostvarivši četiri boda prednosti nad najbližim rivalom Fenerbahceom, kolo prije kraja sezone

Turski fudbalski klub Galatasaray osigurao je u subotu naslov prvaka turske Super lige za sezonu 2025/26. jednu utakmicu prije kraja prvenstva, osvojivši ukupno 26. ligašku titulu, javlja Anadolu.

"Žuto-crveni" su uspjeli pobijediti na domaćem terenu Antalyaspor sa 4:2 golovima Marija Lemine, Victora Osimhena (2) i Kaana Ayhana, čime su kolo prije kraja sezone proglasili šampionat, pobjegavši ljutom rivalu Fenerbahceu na četiri boda.

Galatasaray je tako pod vodstvom trenera Okana Buruka četvrti put zaredom osvojio naslov prvaka Turske.

Ranije je to Buruku pošlo za rukom kao igraču Galatasaraya, kada je ovaj istanbulski klub pod vodstvom trenera Fatiha Terima, osvojio četiri uzastopne titule između sezona 1996/1997. i 1999/2000.