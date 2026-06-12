Najmanje tri Indijca ubijena nakon što su američke snage ciljale tri broda usred blokade Hormuškog moreuza, saopštila je indijska vlada

Indija ponovo pozvala američkog diplomatu, uložila protest zbog napada na brodove kod Omana Najmanje tri Indijca ubijena nakon što su američke snage ciljale tri broda usred blokade Hormuškog moreuza, saopštila je indijska vlada

Indija je u petak po drugi put u sedam dana pozvala američkog diplomatu u New Delhiju kako bi uložila protest zbog napada na brodove kod obale Omana, u kontekstu blokade Hormuškog moreuza, rekli su zvanični izvori za Anadolu.

Jason Meeks, otpravnik poslova američke diplomatske misije, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Indije kako bi se uložio protest zbog napada na komercijalna plovila, naveli su izvori.

Indijska vlada je u četvrtak saopćila da su najmanje tri indijska državljanina poginula nakon što su američke snage gađale brodove kod obale Omana.

New Delhi je ranije, u srijedu, već pozvao Meeksa kako bi protestovao zbog napada.

Zvaničnik indijskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je u četvrtak da je američka mornarica izvela napade na tri broda na kojima su se nalazili Indijci, kod obale Omana.

Svi brodovi su plovili pod stranim zastavama, ali su imali indijske mornare.

Prema navodima Centralne komande SAD-a, onesposobljeni su tanker M/T Jalveer pod zastavom Gvineje Bisau te tankeri M/T Marivex i M/T Settebello pod zastavom Palaua, zbog pokušaja transporta iranske nafte ove sedmice.

Dok je Iran uveo vlastitu blokadu Hormuškog moreuza, Sjedinjene Američke Države su od 13. aprila blokirale iranske luke uslijed rata koji je počeo 28. februara.

CENTCOM je saopćio da su američke snage od početka blokade 13. aprila onesposobile devet brodova koji nisu poštovali mjere, preusmjerile 135 brodova koji su ih poštovali te omogućile prolazak za 42 plovila koja su prevozila humanitarnu pomoć.