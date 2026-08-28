Reza Mohammad Taeedi, državljanin Irana sa boravištem u Dubaiju i generalni direktor podružnice iranske banke Bank Melli u Dubaiju, suočava se sa sankcijama

Ministarstvo finansija SAD-a uvelo sankcije Irancu i kompaniji iz Hong Konga povezanom s Iranom Reza Mohammad Taeedi, državljanin Irana sa boravištem u Dubaiju i generalni direktor podružnice iranske banke Bank Melli u Dubaiju, suočava se sa sankcijama

Američko ministarstvo finansija saopćilo je u petak da je na listu sankcioniranih osoba i subjekata dodalo pojedinca povezanog s Iranom i kompaniju sa sjedištem u Hong Kongu, dok Washington pojačava pritisak na Teheran i subjekte optužene da mu pomažu u zaobilaženju sankcija.

Reza Mohammad Taeedi, državljanin Irana s boravištem u Dubaiju i generalni direktor podružnice iranske banke Bank Melli u Dubaiju, dodat je na listu posebno označenih državljana (SDN) Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC).

Taeedi podliježe sekundarnim sankcijama i označen je na osnovu ovlasti povezanih s borbom protiv terorizma i Iranom.

Ministarstvo je također sankcioniralo kompaniju Kameng Trading Limited, sa sjedištem u Hong Kongu, osnovanu u julu dvije hiljade dvadeset četvrte godine, na osnovu izvršne uredbe povezane s Iranom.

Ove mjere uslijedile su istovremeno s američkim potezima usmjerenim protiv poslovanja Banque Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog navodne podrške iranskim mrežama paralelnog bankarstva.

"Ministarstvo finansija obećalo je da će prekinuti svaki ekonomski kanal koji je Teheranu preostao i konačno okončati prijetnju iranskog režima", rekao je ministar finansija Scott Bessent u izjavi za Financial Times.

"Također smo upozorili da pomagači Irana ne mogu nastaviti imati pristup američkom dolaru i globalnom finansijskom sistemu. Banque Misr UAE odlučio je to iskusiti na teži način i danas činimo prvi korak ka pozivanju na odgovornost zbog njegove kontinuirane, eklatantne podrške iranskom režimu."

Ministarstvo finansija saopćilo je da su ove mjere dio širih napora usmjerenih na ometanje iranske mreže paralelnog bankarstva i ograničavanje pristupa stranim valutama i globalnom finansijskom sistemu.