Generalni sekretar Palestinske federacije sportskih medija Mustafa Siam rekao za Anadolu da su među ubijenima fudbaleri, treneri, sudije i zvaničnici Palestinskog fudbalskog saveza

U izraelskim napadima tokom genocida u Gazi ubijeno 1.014 palestinskih sportista Generalni sekretar Palestinske federacije sportskih medija Mustafa Siam rekao za Anadolu da su među ubijenima fudbaleri, treneri, sudije i zvaničnici Palestinskog fudbalskog saveza

Broj palestinskih sportista koje je Izrael ubio tokom genocida u Pojasu Gaze povećao se na 1.014, uključujući igrače, trenere, sudije i zvaničnike Palestinskog fudbalskog saveza, rekao je palestinski sportski zvaničnik za Anadolu.

Broj stradalih povećan je nakon što je u subotu ubijen igrač kluba Jabalia Services Abdel Fattah Abu al-Aish, kada je izraelski napad pogodio električni motocikl kojim je upravljala privatna dostavna kompanija u naselju Tal al-Hawa u Gazi Cityju, rekao je generalni sekretar Palestinske federacije sportskih medija Mustafa Siam.

Abu al-Aish se sa svojim timom pripremao za učešće na Kupu hiljadu šehida, turniru koji je organizovao Palestinski fudbalski savez, a koji je trebalo da počne 4. septembra, rekao je Siam.

"Njegova smrt dogodila se usred kontinuiranih izraelskih napada na palestinski sport", rekao je Siam, dodajući da su među stradalima igrači, treneri, sudije i zvaničnici Palestinskog fudbalskog saveza.

Izraelski napadi također su teško uništili sportsku infrastrukturu u Gazi, uključujući stadione, klubove, sportske dvorane i akademije, dok je nekoliko sportskih objekata također srušeno buldožerima, rekao je.

Ljudski gubici i razaranje doveli su palestinski sport u ono što je Siam opisao kao egzistencijalnu krizu.

Karijera i dženaza Abu al-Aisha

Abu al-Aish igrao je na poziciji defanzivca za Jabalia Services u palestinskoj prvoj ligi, a kratko je nastupao i za Ahli Beit Hanoun.

Njegova dženaza klanjana je u gradu Gazi u nedjelju, uz prisustvo sportista i palestinskih simpatizera. Klub Jabalia Services oprostio se od njega kao od jednog od mladih talenata sjeverne Gaze.

Gubici nisu ograničeni na Gazu. Palestinski sportisti ubijani su i na okupiranoj Zapadnoj obali, dok su igrači, treneri i sportski radnici također privođeni, rekao je Siam.

Velika razaranja

Izrael je uništio više od 50 od 56 sportskih klubova u Gazi i oko 20 terena za mali fudbal koje je Palestinski fudbalski savez uspostavio uz podršku FIFA-e, saopćila je Palestinska federacija sportskih medija.

Abu al-Aish ubijen je u trenutku kada su palestinske sportske institucije pripremale nastavak određenih aktivnosti i takmičenja uprkos velikom razaranju sportskih objekata i ozbiljnom nedostatku resursa u Gazi.

Prvi koraci ka obnovi organizovanog sporta u Gazi počeli su početkom marta pokretanjem zvaničnog turnira u malom fudbalu. Za održavanje takmičenja bila su dostupna samo tri terena koja su izbjegla uništenje.

Napori na obnovi sporta suočavaju se s velikim izazovima zbog uništenja objekata i gubitka osoblja.

Izrael je 8. oktobra 2023. pokrenuo genocid u Gazi. Prema palestinskim podacima, ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, dok je više od 174.000 ranjeno, većinom žena i djece.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, Izrael nastavlja kršiti sporazum, a u napadima je ubijeno 1.320 Palestinaca, dok je 4.385 ranjeno, većinom žena i djece, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.