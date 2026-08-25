Peking upozorava da nove američke sankcije Teheranu rizikuju nanošenje štete globalnom finansijskom poretku, kao i legitimnim interesima drugih zemalja

Kina poziva SAD da ne ometa njenu saradnju s Iranom usred novih sankcija Peking upozorava da nove američke sankcije Teheranu rizikuju nanošenje štete globalnom finansijskom poretku, kao i legitimnim interesima drugih zemalja

Kina je u utorak pozvala Sjedinjene Američke Države (SAD) da ne ometaju njenu saradnju s Iranom nakon što je Washington objavio „Operaciju Ekonomski izopćenik“ (Operation Economic Outcast), opsežnu kampanju usmjerenu na potpuno izolovanje Teherana iz globalnog finansijskog sistema, javlja Anadolu.

„Saradnja Kine s Iranom odvija se u okviru međunarodnog prava i ne bi trebala biti ometana“, rekao je novinarima u Pekingu glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Upozorio je da nove američke sankcije rizikuju narušavanje globalnog finansijskog poretka, naglašavajući potrebu da sukobljene strane održe razgovore kako bi okončale konflikt.

„Ekonomski ratovi i maksimalni pritisak nisu rješenje“, rekao je Lin na pitanje o novom režimu sankcija koji je u ponedjeljak pokrenuo američki ministar finansija Scott Bessent.

Lin je naveo da će takvi potezi „samo dovesti do eskalacije i rizika od prelivanja sukoba, što će poremetiti globalni ekonomski i finansijski poredak i naškoditi legitimnim interesima drugih zemalja“.

„Hitan zadatak je da se olakša deeskalacija i omogući povratak dijalogu i pregovorima što je prije moguće“, rekao je glasnogovornik, naglašavajući da će Kina „preduzeti potrebne mjere za zaštitu svojih prava i interesa“.

Kina je jedan od najvećih uvoznika iranske nafte, jer ove dvije zemlje održavaju „sveobuhvatno strateško partnerstvo“, prvenstveno podstaknuto ekonomskim vezama i uvozom energenata po sniženim cijenama.

Obim bilateralne trgovine prošle godine je porastao na preko 41 milijardu dolara (35,2 milijarde eura).

Navodeći da Kina „pomno prati razvoj događaja“, Lin je ponovio „čvrsto protivljenje Kine nezakonitim, jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu niti odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a“.

Američki ministar finansija Bessent rekao je da je cilj SAD-a „presjeći svaku ekonomsku slamku spasa koja održava ovaj tiranski režim dok Teheran ne ostane potpuno sam“.

SAD „više ne upravlja iranskom prijetnjom“, već je „okončava“, rekao je Bessent, dodajući da je „snaga američke ekonomije“ omogućila Washingtonu da sprovede takvu finansijsku ofanzivu uporedo s vojnim operacijama.

Kada je riječ o Kini, Bessent je također dodao: „Najbolji način za saradnju sa zemljama jeste putem tihe diplomatije“, dodajući da SAD trenutno „usklađuje“ očekivanja s Pekingom.