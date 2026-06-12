Osumnjičeni priveden nakon ulaska u sigurnu zonu, što je izazvalo masovnu policijsku operaciju i prizemljenje letova

Aerodrom u Hamburgu evakuisan nakon sigurnosnog incidenta Osumnjičeni priveden nakon ulaska u sigurnu zonu, što je izazvalo masovnu policijsku operaciju i prizemljenje letova

Njemačka policija evakuisala je u petak aerodrom u Hamburgu nakon sigurnosnog incidenta koji je primorao stotine putnika da napuste terminale i pokrenuo opsežnu potragu za koju se očekuje da će trajati satima.

Portparol Savezne policije izjavio je da je aerodrom u potpunosti ispražnjen kako bi specijalizirani timovi mogli pregledati više sigurnosnih zona. Nadležni su naveli da je prerano procijeniti kada će redovne operacije biti nastavljene.

Incident je počeo kada je jedna osoba pritisnula dugme za hitne slučajeve na vratima u Terminalu 2, čime je neovlašteno ušla u sigurnosno zaštićeni dio aerodroma, prenosi list Bild. Osumnjičeni je potom priveden i odveden u policijsku stanicu na aerodromu.

Uprkos hapšenju, vlasti su naložile detaljan pregled sigurnosnog perimetra iz predostrožnosti. Svi putnici koji su prošli sigurnosne kontrole morali su napustiti zaštićenu zonu, dok je onima koji su već bili ukrcani u avione naređeno da se iskrcaju, čime su obustavljeni svi polasci.