Hakan Fidan: Izjava šefice Evropske komisije o Turskoj bila nesretna Imamo potrebne komunikacije, tako da mislim da smo to riješili, ispravili, kazao je ministar vanjskih poslova Turske

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da su nedavne izjave predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bile nesretne, dodajući da je pitanje od tada riješeno kroz diplomatske kanale.

"Izjave predsjednice bile su nesretne, imamo potrebne komunikacije, tako da mislim da smo to riješili, ispravili", rekao je na Univerzitetu u Oxfordu.

Njegovi komentari su uslijedili kao odgovor na govor koji je Von der Leyen održala ranije ove sedmice u Hamburgu, gdje je obilježavala 80. godišnjicu lista "Die Zeit".

"Moramo uspjeti u dovršavanju evropskog kontinenta tako da ne bude pod utjecajem Rusije, Turske ili Kine", rekla je osvrćući se na pitanje proširenja EU-a.