Kosovo nije dobilo novog predsjednika, zemlja ide ka vanrednim izborima

PRIŠTINA (AA) - Skupština Kosova nije uspjela izabrati novog predsjednika u ustavnom roku zbog nedostatka potrebnog broja glasova, čime zemlja ide ka vanrednim parlamentarnim izborima, javlja Anadolu.

U glasanju su učestvovali samo zastupnici vladajućeg Pokreta Samoopredjeljenje i predstavnici nesrpskih manjina, koji su se tokom dana sastali četiri puta, ali njihovih 64 glasa nije bilo dovoljno za izbor predsjednika, za koji je potrebna dvotrećinska većina od 120 zastupnika.

Predsjednica Skupštine i vršiteljica dužnosti predsjednice Albulene Haxhiu izjavila je da su više puta upućeni pozivi opozicionim strankama, uključujući Demokratsku partiju Kosova i Demokratski savez Kosova, ali da su oni odbili učestvovati u sjednicama.

Haxhiu je upozorila da bi novi izbori mogli koštati budžet oko deset miliona eura, naglašavajući da građani od institucija očekuju rad, a ne političke blokade.

Premijer Albin Kurti poručio je u obraćanju zastupnicima da opozicija ne može poništiti volju birača, ali da pokušava spriječiti njeno institucionalno provođenje kroz blokade.

On je naveo da je vlada nudila različita rješenja kako bi se izbjegli novi izbori, ali da su svi prijedlozi odbijeni.

U narednim danima očekuje se da Haxhiu raspiše vanredne parlamentarne izbore, koji se prema Ustavu moraju održati u roku od 45 dana.