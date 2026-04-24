Hakan Fidan upozorio da je razlika između regionalnih i globalnih kriza zaista nestala, kaže da srednje sile dobijaju stratešku težinu

Turski ministar vanjskih poslova kazao da je Izrael postao direktna prijetnja globalnoj sigurnosti Hakan Fidan upozorio da je razlika između regionalnih i globalnih kriza zaista nestala, kaže da srednje sile dobijaju stratešku težinu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je rekao da je Izrael postao direktna prijetnja globalnoj sigurnosti i pozvao na kolektivni međunarodni odgovor, tvrdeći da se rastuća nestabilnost više ne može posmatrati isključivo kroz regionalnu prizmu.

Govoreći na Univerzitetu Oxford o globalnom preuređenju, Fidan je rekao da svijet ne doživljava samo geopolitičku tranziciju, već dublju transformaciju.

"Ono što danas svjedočimo nije tranzicija, nego je to prije transformacija", rekao je, tvrdeći da države više ne mogu drugom na odgovornost prepuštati svoju sigurnost, svoju diplomatiju ili svoju stratešku imaginaciju.

Osvrćući se na rat u Iranu, koji je počeo američkim i izraelskim napadima, Fidan je rekao da je sukob zadao težak udarac globalnom prosperitetu, sigurnosti i stabilnosti.

"Sistemska prijetnja Izraela destabilizaciji regiona je prešla lokalne granice i sada predstavlja direktnu prijetnju globalnoj sigurnosti", rekao je, dodajući da takve akcije zahtijevaju kolektivni odgovor međunarodne zajednice u cjelini.

Fidan je također rekao da je razlika između regionalnih i globalnih kriza zaista nestala, tvrdeći da se sukobi više ne mogu tretirati kao izolovani.

Rekao je da je takva neizvjesnost povećala značaj srednjih sila, opisujući ih kao države sa strateškom geografijom, diplomatskim dosegom i političkom voljom da proizvode rezultate.

Fidan je ukazao na geografsku poziciju Turske, institucionalni doseg kao članice NATO-a i kandidata za EU te posredničke napore od inicijative za crnomorski žitni koridor do diplomatije u Rogu Afrike, a sve kao primjere uloge Ankare u upravljanju krizama.

Također je pozvao na globalnu institucionalnu reformu i regionalni poredak na Bliskom istoku zasnovan na saradnji, a ne na dominaciji ili podređenosti, zagovarajući regionalna rješenja za regionalne probleme od strane regionalnih zemalja.