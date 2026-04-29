Rusija zahtijeva brzu istragu prijetnji mirovnim snagama UN-a u Libanu Moskva poziva na odgovornost, ukazuje na napade i ograničenja kretanja za Plave šljemove

Ruski izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je u utorak da svi incidenti koji uključuju prijetnje mirovnim snagama u Libanu moraju biti hitno istraženi, a odgovorni kažnjeni.

Obraćajući se sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Bliskom istoku, Nebenzja je rekao da se odgovornost mora osigurati bez obzira na status.

"Izrael ne poštuje autoritet mirovnih snaga UN-a. Privremene snage UN-a u Libanu su dva dana prisiljene tražiti dozvolu od izraelske vojne komande za premještanje svojih patrola. Međutim, čak ni ovo nije čarobni štapić", rekao je.

Dodao je da se Plavi šljemovi suočavaju s raznim preprekama, uključujući i pucanje na njih, uključujući i iz tenkova, što je već rezultiralo žrtvama među mirovnim snagama.

"Kako bi se spriječilo da osoblje UN-a vidi bilo šta neprikladno, njihove vanjske nadzorne kamere su onemogućene. Zahtijevamo brzu istragu svih incidenata koji uključuju prijetnje sigurnosti mirovnih snaga. Odgovorni moraju dobiti zasluženu kaznu, bez obzira na svoj status", naglasio je.

Rusija je također pozvala sve strane da poštuju prekid vatre i u potpunosti se pridržavaju Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a, koja, između ostalog, podrazumijeva povlačenje izraelskih jedinica s libanske teritorije.

"Bez ovog uvjeta, svaki mirovni sporazum ostat će izuzetno nestabilni, kao što se dogodilo s primirjem postignutim u novembru 2024. godine", rekao je.

Privremene snage UN-a u Libanu (UNIFIL) osnovane su nakon izraelske invazije na Liban 1978. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a.

Njen mandat se obnavlja svakih šest mjeseci, a misija trenutno uključuje približno 8.200 pripadnika iz 47 zemalja. Ruski mirovnjaci nisu dio misije.