Datum posjete još nije objavljen

Francuski predsjednik Macron posjetit će Siriju Datum posjete još nije objavljen

Francuski predsjednik Emmanuel Macron očekuje se da će posjetiti Siriju kako bi razgovarao o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa, saopćila je u nedjelju medijska direkcija sirijskog Predsjedništva.

Macrona će tokom posjete pratiti delegacija investitora i predstavnika francuskih kompanija, dodaje se u saopćenju koje je prenijela novinska agencija SANA.

Macron i sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa održaće okrugli sto sa svojim delegacijama tokom posjete, navodi se dalje, bez preciziranja datuma putovanja.

Ako bude potvrđena, ova posjeta će biti prva posjeta francuskog predsjednika Siriji od pada režima Bashara al-Assada krajem 2024. godine.