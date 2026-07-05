Organizacije za ljudska prava traže istragu i hapšenje izraelskog ministra zbog politike u zatvorima i navodnog učešća u ratnim zločinima

Ben-Gvir otkazuje odlazak na UN-ov policijski samit u New Yorku zbog pravnog pritiska Organizacije za ljudska prava traže istragu i hapšenje izraelskog ministra zbog politike u zatvorima i navodnog učešća u ratnim zločinima

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir planira da ne prisustvuje konferenciji šefova policija Ujedinjenih nacija u New Yorku ove sedmice, usljed pravnog pritiska povezanog s njegovom politikom u zatvorskom sistemu i učešćem u ratnim zločinima, objavili su izraelski mediji.

Njegov ured još nije potvrdio otkazivanje posjete, navodi "Jerusalem Post".

Prema istim navodima, odluka je donesena nakon najavljenih protesta protiv njegove posjete te sve većih poziva organizacija za ljudska prava da se protiv njega pokrene istraga i postupak hapšenja.

Ranije ove sedmice, fondacija "Hind Rajab" sa sjedištem u Belgiji, poznata po pokretanju pravnih postupaka protiv izraelskih vojnika i zvaničnika širom svijeta, pozvala je američke vlasti da uhapse i procesuiraju Ben-Gvira zbog njegove politike u zatvorima.

Fondacija i Centar za ustavna prava iz New Yorka podnijeli su žalbu američkom Ministarstvu pravde i pozvali državnu tužiteljicu New Yorka Letitiju James da pokrene istragu.

U saopćenju se navodi da je Ben-Gvir koristio svoju poziciju da provodi politiku sistematske torture, ubistava, zlostavljanja i prisilnog raseljavanja, posebno u okviru izraelske zatvorske službe koja je pod njegovom nadležnošću.

Organizacije tvrde da vlasti u New Yorku imaju nadležnost za istragu jer su, kako navode, građani New Yorka bili pogođeni njegovim djelovanjem te da bi se navodno nezakonito ponašanje moglo odvijati i tokom njegovog boravka u SAD-u.

Pozvali su se na 11 slučajeva koji, prema njihovim tvrdnjama, uključuju stanovnike New Yorka, među kojima i desetero aktivista s humanitarnih flotila prema Gazi koji su, kako navode, izloženi torturi i zlostavljanju nakon što su ih izraelske vlasti pritvorile u posljednje dvije godine.

Fondacija je također navela slučaj Palestinca s američkim državljanstvom koji je, prema njihovim tvrdnjama, bio izložen izgladnjivanju i drugim oblicima torture u izraelskom zatvoru.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, organizacija je saopćila da pozdravlja izvještaje o otkazivanju posjete Ben-Gvira nakon pravnih koraka.

"Izraelski politički i vojni lideri putovali su svijetom očekujući nekažnjivost. Taj očekivani imunitet počinje da se urušava", naveli su.

Ovo je druga otkazana posjeta Ben-Gvira SAD-u u posljednjih mjesec dana. Prema pisanju "Haaretza", ranije je otkazao i privatnu posjetu nakon što je navodno imao probleme s vizom.

List navodi da, za razliku od privatne posjete, Ben-Gvir nije očekivao probleme s ulaskom za UN konferenciju, jer je trebao predvoditi zvaničnu izraelsku delegaciju.