Razgovori u Ankari bit će fokusirani na stabilnost i sigurnost Sirije, borbu protiv terorizma, regionalna pitanja i razvoj bilateralne saradnje

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani sutra u posjeti Turskoj Razgovori u Ankari bit će fokusirani na stabilnost i sigurnost Sirije, borbu protiv terorizma, regionalna pitanja i razvoj bilateralne saradnje

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan sastat će se u četvrtak u Ankari sa sirijskim kolegom Asaadom al-Shaibanijem, koji će boraviti u radnoj posjeti Turskoj.

Prema informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova Turske, Asaad al-Shaibani doputovat će u Ankaru u okviru radne posjete, a očekuje se da će glavne teme razgovora biti napori usmjereni na uspostavljanje trajne stabilnosti i sigurnosti u Siriji.

Fidan će sa sirijskim kolegom razgovarati o sveobuhvatnoj procjeni višestrukih napora koji se, uz podršku Turske, provode s ciljem stabilizacije Sirije i jačanja sigurnosnih struktura u toj zemlji.

Očekuje se da će šef turske diplomatije naglasiti da Sirija ostvaruje napredak u razvoju kapaciteta za borbu protiv terorizma te potvrditi odlučnost Turske da dodatno unaprijedi koordinaciju sa Sirijom u ovoj oblasti.

Fidan će, prema navodima diplomatskih izvora, istaknuti cilj daljnjeg razvoja saradnje sa Sirijom u institucionalnom okviru, uključujući oblasti ekonomije, sigurnosti, društvenog pomirenja i obnove zemlje.

Tokom razgovora trebalo bi biti razmotreno i planiranje budućih posjeta na visokom nivou, kao i mogućnosti za dodatno unapređenje odnosa između dvije zemlje.

Očekuje se da će Fidan ukazati i na potrebu jačanja parlamentarne dimenzije odnosa sa Sirijom, nakon što je Sirijski narodni parlament prošlog mjeseca počeo s radom u okviru procesa institucionalizacije državnih struktura.

Posebna pažnja bit će posvećena i procesu integracije sjeveroistoka Sirije u centralnu vladu, pitanju koje je od posebnog značaja za Tursku.

Fidan će, kako se očekuje, naglasiti da su politike i aktivnosti Izraela usmjerene na ometanje napora Sirije da uspostavi stabilnost i sigurnost neprihvatljive, te da je važno da Sirija nastavi put normalizacije bez uvlačenja u dodatni ciklus regionalnih sukoba.

Na sastanku će biti riječi i o situaciji na Bliskom istoku. Očekuje se da će Fidan istaknuti potrebu za što skorijim okončanjem izraelskih napada u Gazi uz podršku međunarodne zajednice, uprkos postignutim dogovorima o prelasku na drugu fazu mirovnog plana.

Turski ministar će također naglasiti da je okončanje izraelske okupacije juga Libana od ključne važnosti za regionalnu sigurnost i stabilnost.

Očekuje se da će Fidan sa Asaadom al-Shaibanijem razgovarati i o diplomatskim naporima Turske u vezi s postizanjem prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što skorijim otvaranjem Hormuškog moreuza i uspostavljanjem trajnog mira u regiji.