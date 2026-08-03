Nechirvan Barzani sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom tokom prve posjete od pada Assadovog režima

Lider kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka razgovarao sa sirijskim predsjednikom u Damasku Nechirvan Barzani sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom tokom prve posjete od pada Assadovog režima

Predsjednik iračke Kurdske regionalne vlade (KRG) na sjeveru Iraka Nechirvan Barzani sastao se u ponedjeljak sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Damasku tokom svoje prve posjete Siriji od pada režima Bashara al-Assada.

Sirijska arapska novinska agencija (SANA) saopštila je da je Sharaa primio Barzanija u Narodnoj palati u Damasku.

Agencija nije odmah otkrila detalje sastanka.

Ovo je prva posjeta lidera KRG-a Siriji od pada Assadovog režima u decembru 2024. godine.

Barzani i Sharaa prvi put su se sastali 11. aprila 2025. godine, na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji u Turskoj. Ponovo su se sreli 17. aprila 2026. godine, tokom petog izdanja Diplomatskog foruma u Antaliji.