Al-Sharaa izjavio da je "vojna akcija jedan od alata našeg rada, ali nije sve"

Sirijski predsjednik rekao da je svrgavanje Assada bilo neophodno za cijelu regiju Al-Sharaa izjavio da je "vojna akcija jedan od alata našeg rada, ali nije sve"

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa rekao je u nedjelju da je svrgavanje režima Bashara al-Assada bilo neophodno ne samo za Siriju već i za cijelu regiju.

U intervjuu za katarsku televiziju Al Jazeera, koji je prenijela Sirijska arapska novinska agencija (SANA), Sharaa je opisao Siriju kao "središnju osu regije" i rekao da je dugo očekivao da će zemlja proći kroz temeljne promjene.

Naglasio je da je bio uvjeren da će Assadov režim pasti zbog brojnih zločina koje je počinio nad sirijskim narodom.



"Uklanjanje bivšeg režima bilo je neophodno ne samo za Siriju već i za cijelu regiju", rekao je sirijski predsjednik.

Sharaa je rekao da se opozicija usredotočila na vojnu kampanju protiv bivšeg režima, istovremeno pripremajući se za fazu obnove nakon rata.

Sirijski revolucionari predvođeni Sharaom svrgnuli su 8. decembra 2024. godine režim Bashara al-Assada, koji je vladao zemljom od 2000. godine.

Sharaa je naglasio da je vojna akcija bila samo jedan alat šire strategije i da sama po sebi nije mogla dovesti do promjena u Siriji.

"Vojna akcija je jedan od alata našeg rada, ali nije sve", rekao je.

"S obzirom na stvarnost u Siriji, vojna akcija sama po sebi nikada nije bila dovoljna. Bila je jedan od mnogih alata. Potrebni su i medijski narativ, podrška javnosti, efikasna uprava i veliki tim obučen za izgradnju institucija i razvoj ekonomije uz stvaranje uslova za održivi razvoj."

Dodao je da je jedinstvo bilo osnovni princip tokom cijele kampanje, rekavši: "Podjela je slabost, a jedinstvo je snaga."

Sirijski predsjednik rekao je da je učio iz ranijih neuspjeha i da je počeo organizirati napore za svrgavanje režima iz Damaska, dodajući da su porazi i ograničeni resursi pružili vrijedne lekcije.

Naglasio je da nije primao vanjsku podršku, već da je izgradio uravnoteženu lokalnu ekonomiju u sjeverozapadnoj pokrajini Idlib, koja je kasnije poslužila kao polazište za kampanju kojom je okončana Assadova vladavina.

"Davao sam jednaku važnost ratu, obnovi i ekonomiji, iako smo djelovali na opkoljenom području pod ogromnim pritiskom", rekao je, govoreći o Idlibu.

Sharaa je rekao da je njegov tim radio na predstavljanju "prave slike upravljanja u Idlibu i drugim područjima pod kontrolom opozicije putem medija i posjeta delegacija".

"Prevazišli smo bivši režim čak i u životnim uslovima u Idlibu", rekao je. "Obučavali smo se za izgradnju institucija i javnu upravu. Imali smo Šuru vijeće, univerzitete, medijske institucije, izgradili veliki industrijski grad, stambena naselja, trgovačke centre, puteve i drugu infrastrukturu."

Govorio je i o svom privatnom životu i političkom putu, od obrazovanja do zauzimanja Damaska, navodeći da su korijeni njegove porodice na okupiranoj Golanskoj visoravni oblikovali njegov identitet.

Sharaa je rekao da je na njega utjecao arapski nacionalistički diskurs usmjeren na pitanja arapskih naroda, uz napomenu da postoje dodirne tačke s islamskom mišlju.

"Razlikujemo islam od različitih islamskih iskustava koja uključuju ljudske ideje i tumačenja", rekao je.

Dodao je da je okruženje u kojem je odrastao odbacivalo "bivši režim" zbog njegove politike i odnosa prema građanima.

Na kraju intervjua Sharaa je rekao: "Vjerujem da je čovječanstvo počelo ovdje u Siriji, a kada stojimo pred Damaskom, stojimo pred kolijevkom ljudske civilizacije."