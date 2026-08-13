Požar i eksplozija izbili u pogonu za presovanje baruta, niko nije stradao

Eksplozija u fabrici municije u blizini Rima Požar i eksplozija izbili u pogonu za presovanje baruta, niko nije stradao

Požar praćen snažnom eksplozijom izbio je u četvrtak u fabrici municije u blizini Rima, objavili su italijanski mediji.

Incident se dogodio u nekadašnjem pogonu Simmel Difesa, koji je danas u vlasništvu kompanije KNDS Ammo Italy u općini Colleferro, javila je italijanska novinska agencija ANSA.

Prema dosadašnjim informacijama, nema povrijeđenih niti poginulih.

Vatrogasne i spasilačke službe saopćile su da su požar i eksplozija bili ograničeni na jedan dio kompleksa u kojem se proizvode i skladište eksplozivna sredstva i municija. Incident se navodno dogodio u odjelu za presovanje baruta.

Kompanija proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske odbrambene sisteme, kao i čvrsta goriva za svemirska i zrakoplovna vozila.

Na mjesto događaja upućeno je više vatrogasnih ekipa, ali prema prvim informacijama nisu uspjele ući u pogođeni dio objekta.