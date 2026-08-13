Prema navodima vojske, RSF je u napadu koristio više od 250 borbenih vozila

Sudanska vojska tvrdi da je odbila napad RSF-a u Sjevernom Kordofanu Prema navodima vojske, RSF je u napadu koristio više od 250 borbenih vozila

Sudanska vojska saopćila je u četvrtak da je odbila napad paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) na područje Jabra al-Sheikh u saveznoj državi Sjeverni Kordofan, u centralnom dijelu Sudana, pri čemu su, kako tvrdi, naneseni veliki gubici u ljudstvu i opremi.

Prema navodima vojske, RSF je u napadu koristio više od 250 borbenih vozila.

Sudanski vojni izvori ranije su za Anadolu kazali da su snage RSF-a u četvrtak ujutro pokrenule napad na područje Jabra al-Sheikha i okolna sela u Sjevernom Kordofanu.

Sudanska vojska je 26. jula saopćila da je nakon borbi s RSF-om preuzela kontrolu nad gradovima Bara, Jabra al-Sheikh i Umm Sajala u Sjevernom Kordofanu.

U tri savezne države regije Kordofan (Sjevernom, Zapadnom i Južnom Kordofanu) od 25. oktobra traju sukobi između sudanske vojske i RSF-a.

Sukob u Sudanu traje od aprila 2023. godine, kada su izbile borbe između vojske i RSF-a zbog neslaganja oko integracije paravojnih snaga u regularne oružane snage.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, lokalnih vlasti i procjenama, u ratu su poginule desetine hiljada ljudi, a oko 15 miliona osoba raseljeno je ili izbjeglo iz zemlje.