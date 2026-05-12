Eksplozija se dogodila u gradu Sarai Naurang u okrugu Lakki Marwat u provinciji Khyber Pakhtunkhwa

Pakistan: Devet mrtvih, 35 ranjenih u eksploziji na pijaci Eksplozija se dogodila u gradu Sarai Naurang u okrugu Lakki Marwat u provinciji Khyber Pakhtunkhwa

Eksplozija je u utorak potresla pijacu u sjeverozapadnoj pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, usmrtivši najmanje devet osoba, ranivši 35 drugih, izjavio je lokalni zvaničnik za agenciju Anadolu.

Eksplozija se dogodila u gradu Sarai Naurang, u okrugu Lakki Marwat, potvrdio je zamjenik komesara Hamidullah Khan u telefonskom razgovoru.



"Trenutno se nalazim u bolnici, do sada je ovdje dopremljeno devet tijela. Najmanje 35 povrijeđenih osoba je također na liječenju", dodao je on.

Među poginulima su i dva policajca, rekao je zvaničnik, dodajući kako se sumnja da je eksploziv bio postavljen u teretni rikšu.

Khan, koji je posjetio bolnicu kako bi nadgledao spasilačku operaciju, naveo je da je oko 10 povrijeđenih u kritičnom stanju te da su prebačeni u bolnice u okrugu Bannu. Nijedna grupa još uvijek nije preuzela odgovornost za ovaj napad.

Sigurnosne snage su blokirale područje i pokrenule istragu o eksploziji, dok su spasilačke ekipe nastavile prebacivati povrijeđene u obližnje bolnice.

Sjeverozapadne regije Pakistana posljednjih godina bilježe porast militantnih napada, čije su mete posebno sigurnosne snage i civili. Islamabad je više puta optužio Tehreek-i-Taliban Pakistan za djelovanje iz sigurnih utočišta u susjednom Afganistanu. Kabul je, međutim, odbacio ove optužbe, navodeći da ta grupa nije prisutna na afganistanskom tlu.