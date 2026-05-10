Dva Sirijca ubijena u napadu izraelske bespilotne letjelice u južnom Libanu Napad pogodio motocikl na putu između mjesta Qlaileh i Deir Qanoun u Tyru, prenose libanski mediji

Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji, javlja Anadolu.

Državna novinska agencija NNA navela je da je napad ciljao motocikl na putu između gradova Qlaileh i Deir Qanoun u Tiru, usmrtivši dvojicu sirijskih državljana.

NNA je saopštila da timovi civilne zaštite rade na izvlačenju tijela dvije žrtve u koordinaciji s libanskom vojskom.

Prema navodima libanskih medija, izraelski ratni avioni izveli su devet zračnih napada ciljajući različita područja u južnom Libanu od zore.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, a koji je kasnije produžen do sredine maja, izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim udarima u Libanu i razmjenom vatre s Hezbollahom.

Izraelski napadi na Liban od 2. marta, ubrzo nakon što je rat s Iranom počeo krajem februara, ubili su više od 2.700 ljudi i raselili preko milion osoba. Izrael također održava takozvanu "tampon zonu" na libanskoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države će ponovo biti domaćin mirovnih pregovora između dvije zemlje 14. i 15. maja u Washingtonu.