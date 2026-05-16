Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ispratila 476. generaciju maturanata i 44. generaciju maturantica

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu svečanom akademijom u glavnom gradu BiH ispratila je 476. generaciju maturanata i 44. generaciju maturantica ove škole.

Maturanti su prethodno prodefilovali ulicama sarajevske općine Stari Grad, dok je centralna svečanost i tradicionalna prozivka održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji, javila je Mina.

Svečanosti je, kao izaslanik reisul-uleme, prisustvovao sarajevski muftija Nedžad Grabus, koji je u obraćanju istakao značaj znanja i vjere u islamskoj tradiciji, naglašavajući da znanje treba služiti općem dobru i biti vođeno moralnim principima.

On je upozorio i na potrebu očuvanja vrijednosti poput dostojanstva i borbe protiv negativnih društvenih pojava, uključujući korupciju i nepotizam.

Direktor Medrese Dževad Pleh izjavio je da je riječ o uspješnoj generaciji koja se istakla brojnim nagradama i rezultatima na takmičenjima, uprkos otežanim uslovima školovanja zbog rekonstrukcije dijela objekta.

Za učenike generacije proglašeni su Ahmed Krdžić i Nedžma Durović, koji su istakli da priznanje predstavlja potvrdu njihovog rada i motivaciju za daljnje obrazovanje.

Maturanti su poručili da iz Medrese nose ne samo znanje, već i vrijednosti poput odgovornosti i zahvalnosti, dok su nastavnici izrazili uvjerenje da će ova generacija ostvariti značajne rezultate u budućnosti.

Gazi Husrev-begova medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini, a osnovao ju je Gazi Husrev-beg 8. januara 1537. godine. Njeno osnivanje ozvaničeno je vakufnamom Gazi Husrev-bega, osmanskog namjesnika koji je smatran i jednim od osnivača grada Sarajeva.

