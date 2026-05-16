Avion Croatia Airlinesa izletio s piste pri polijetanju u Splitu, putnici evakuisani U letjelici hrvatske kompanije su se u trenutku incidenta nalazila 132 putnika i pet članova posade

Avion kompanije Croatia Airlines izletio je s piste prilikom polijetanja u Zračnoj luci Split, potvrđeno je u subotu iz aerodroma.

Incident se dogodio oko 13.30 sati na letu za Frankfurt, kada je avion tipa Airbus A220 tokom zaleta, iz za sada nepoznatih razloga, skrenuo s uzletno-sletne staze i dijelom završio na travnatoj površini.

Prema navodima iz Zračne luke Split, avion je pritom pretrpio oštećenja nakon kontakta s oznakama i rubnim dijelovima piste.

U letjelici su se u trenutku incidenta nalazila 132 putnika i pet članova posade, koji su ubrzo nakon događaja sigurno evakuisani.

Nadležne službe rade na uklanjanju aviona s piste, dok aerodrom sarađuje s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom prometu, koje su obaviještene o incidentu.

Uzrok izlijetanja za sada nije poznat, a istraga je u toku.