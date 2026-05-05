Novinska agencija Fars tvrdi da južni dio Hormuza nema kapacitet da funkcioniše kao pomorski koridor i da je plovidba kroz ove plitke vode vrlo rizična

Dva američka broda nasukana u stjenovitom dijelu Hormuškog moreuza Novinska agencija Fars tvrdi da južni dio Hormuza nema kapacitet da funkcioniše kao pomorski koridor i da je plovidba kroz ove plitke vode vrlo rizična

Dva američka komercijalna broda nasukana su u stjenovitom dijelu u južnim vodama Hormuškog moreuza, objavila je u utorak iranska poluzvanična novinska agencija Fars, javlja Anadolu.

Agencija navodi da je Centralna komanda SAD-a tvrdila da su dva komercijalna broda pod američkom zastavom prošla kroz moreuz u ponedjeljak, iako je iranski Korpus islamske revolucionarne garde negirao tu tvrdnju.

"Sada, informisani izvor kaže da su vode u blizini obale Omana stjenovite i da plovila ne mogu ni izaći ni se vratiti iz tog područja", objavila je agencija.

Sa geografskog stanovišta, južni dio moreuza "nema kapacitet" da funkcioniše kao pomorski koridor i da je "plovidba kroz ove plitke, stjenovite južne vode vrlo rizična", dodaje se.

Nije bilo komentara SAD-a o izvještaju.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.